O invicto líder turco Galatasaray está 11 pontos à frente do Fenerbahçe

Líderes invictos da Superliga Turca Galatasaray eles se afastaram 11 pontos Fenerbahçe depois de vencer o Goztepe Izmir por 2 a 1 em Istambul, no sábado.

O anfitrião Galatasaray marcou pênalti após um zagueiro turco Kaan Ayhan sofreu falta ao tentar cabecear na área.

Estrela nigeriana Victor Osimhen Ele converteu o pênalti para dar ao Galatasaray uma vantagem de 1 a 0 aos 10 minutos no Rams Park, em Istambul.

O atacante brasileiro de Goztepe Rômulo marcou em contra-ataque para empatar o jogo aos 27 minutos.

O extremo turco Yunus Akgun marcou o golo da vitória aos 61 minutos, quando o seu remate rasteiro de ângulo fechado bateu o guarda-redes.

O meio-campista uruguaio Lucas Torreira marcou de cabeça na pequena área para o Galatasaray após cobrança de escanteio, mas o VAR negou por impedimento. Antes do gol de Torreira, seu companheiro Osimhen estava impedido.

Assim, o Galatasaray conquistou a vitória em casa e aumentou para 47 os seus pontos em 17 jogos.

Após a derrota, o Goztepe está em quinto lugar com 28 pontos na classificação do campeonato.

O segundo colocado Fenerbahçe, com 36 pontos, receberá o Hatayspor no Ulker Stadium, em Istambul, no domingo.

O Hatayspor soma nove pontos e está na zona de rebaixamento da Trendyol Super Lig.