O Irã apresenta um novo míssil balístico no show de força

Irã revelou um novo Míssil balístico No domingo, ele disse que foi capaz de viajar 1.700 quilômetros, apresentando -o em uma cerimônia de Teerã com a presença do presidente Masoud Fishshkian.

Imagens de transmissão de televisão do estado de mísseis, chamadas Vigorosoou “confiança” em Persa, dizendo que tinha uma faixa máxima de 1.700 quilômetros (1.056 milhas) e era “o mais recente míssil balístico” construído pelo Ministério da Defesa do Irã.

Os países ocidentais estão preocupados com os avanços no programa de mísseis balísticos do Irã, acusando -o de desestabilizar o Médio Oriente.

Os mísseis do Irã, incluindo este design mais recente, são capazes de alcançar seu Archion Israelque atacou no ano passado quando a guerra de Gaza derramou.

“O desenvolvimento das capacidades de defesa e espaço Tecnologias… TiveL para garantir que nenhum país ousa atacar o território iraniano “, disse Fishshkian em um discurso televisionado.

A cerimônia ocorreu no Dia Nacional da Aeroespacial do Irã e alguns dias antes do 46º aniversário da criação da República Islâmica em 10 de fevereiro de 1979.

Desde o retorno do presidente dos EUA, Donald Trump, que seguiu uma abordagem de “pressão máxima” ao Irã em seu primeiro mandato, Teerã fez vários shows de força, incluindo exercícios militares em grande escala e a apresentação de bases militares subterrâneas.

Ao mesmo tempo, Teerã indicou sua vontade de reiniciar as negociações em seu programa nuclear, que visa nos países ocidentais há décadas.

Irã, que uma vez obteve a maior parte de seu Equipe militar Desde então, os Estados Unidos foram forçados a desenvolver suas próprias armas desde que Washington cortou os laços e sanções impostas após a revolução islâmica de 1979.

Tendo estado em um embargo em armas durante uma guerra devastadora com o Iraque entre 1980 e 1988, o Irã agora tem uma armas substanciais desenvolvidas em todo o país, incluindo mísseis, sistemas de defesa aérea e drones.