O Irã atinge novas sanções nos Estados Unidos como ilegítimos

Irã na sexta -feira a última rodada de NÓS Sanções destinadas a indivíduos e empresas acusadas de ajudar suas exportações de petróleo, chamando medidas ilegais e violação dos regulamentos internacionais.

Porta -voz do Ministério das Relações Exteriores Esmaeil Baghaei Ele denunciou as sanções como “completamente ilegítimas” e disse que estão “em violação de normas e regulamentos internacionais”, de acordo com a agência de notícias Iraní Iraní.

A decisão do novo governo dos Estados Unidos de exercer pressão sobre a nação iraniana, impedindo que o comércio legal do Irã com seus parceiros econômicos seja uma medida ilegítima, ilegal e de estupro “, afirmou.

“O governo iraniano detém os Estados Unidos responsáveis ​​pelas conseqüências de tais atos unilaterais e bullying”, disse Baghaei.

Na quinta -feira, o Departamento dos Estados Unidos dos Estados Unidos anunciou sanções contra mais de uma dúzia de entidades e indivíduos na China, Índia e EAU, reivindicando sua participação para facilitar as remessas de petróleo iranianas.

Essas sanções marcam as primeiras medidas desse tipo introduzidas sob o segundo mandato do presidente dos EUA, Donald Trump.

Anteriormente, Trump assinou um memorando presidencial que restaurou a política de “pressão máxima” de seu governo contra o Irã.