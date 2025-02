O Irã diz que 2 cidadãos britânicos presos por ‘crimes de segurança’

Eles prenderão dois cidadãos britânicos na cidade suada de Kerman Para posições relacionadas à segurança, disse a mídia estadual na quinta -feira.

A Agência Estadual de Irna publicou uma foto de uma reunião entre os dois britânicos e o embaixador britânico no Irã. Hugo curto no escritório do público e do promotor público na capital da província de Kerman.

No entanto, não forneceu nenhum detalhe sobre o crimes de segurança Os dois cidadãos britânicos são acusados.

Não houve comentários imediatos das autoridades britânicas no relatório.