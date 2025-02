Teerã: O governo do Irã parece estar recebendo algumas decisões recentes dos Estados Unidos, embora sejam de um homem que os agentes iranianos supostamente tenham conspirado para matar. Os movimentos do presidente Donald Trump para congelar gastos com ajuda externa e revisão, talvez até final, a Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos foi elogiada na mídia estatal iraniana.

Os relatórios dizem que as decisões interromperão os fundos para os oponentes da teocracia Cheit do país: ativistas de prodemocracia e outros apoiados por meio de programas como parte dos esforços do governo dos Estados Unidos para ajudar a democracia em todo o mundo. Ao mesmo tempo, as autoridades iranianas parecem estar apontando que estão esperando uma mensagem de Trump sobre se querem negociar sobre o programa nuclear que Teerã progride.

Em jogo, são potencialmente bilhões de dólares retidos do Irã através de sanções esmagadoras e o futuro de um programa sobre o precipício do enriquecedor de armas de urânio de armas. E mesmo assinando uma ordem executiva para reimpor sua “pressão máxima sobre o Irã” na terça -feira, Trump sugeriu que ele queria lidar com Teerã.

Enquanto isso, os iranianos comuns se importam com o que isso pode significar para eles. Na quarta -feira, a moeda do Irã, o rial, imergiu um recorde mínimo de 850.000 a US $ 1 após a ordem de Trump, mostrando a volatilidade econômica em andamento que eles enfrentam. Há uma década, ficou em 32.000 riais para US $ 1. “Incentiva fundos difíceis no Irã a continuarem repressões porque sentem que os Estados Unidos terão menos capacidade de apoiar os iranianos que procuram liberdade”, disse Maryam Faraji, 27 anos -o Garçonete em uma cafeteria no norte de Teerã.

A mídia iraniana diz que os cortes de Trump podem impedir a oposição no Irã, a agência de notícias da IRNA disse que “reduzir o orçamento da oposição no exterior” poderia “afetar a esfera das relações” entre Teerã e Washington. Os jornais, como o conservador Hamshhari Daily, descreveram a oposição do Irã como “contra -revolucionária” que estava “comemorando” a eleição de Trump como anunciando os “últimos dias da vida da República Islâmica”. Então “de repente eles enfrentaram a surpresa para reduzir os fundos de seus empregadores”, o jornal caiu.

Até o jornal reformista Hammihan o comparou a um “chuveiro frio” para os oponentes da teocracia do Irã no exterior, uma idéia também expressa pelo Ministério das Relações Exteriores. “Esses recursos financeiros não são doações de caridade”, disse Esmail Bagahei, porta -voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã durante uma conferência informativa com jornalistas na segunda -feira. “Eles recebem salários em troca de serviços”. “Este é um sinal claro da política intervencionista dos Estados Unidos, particularmente durante o governo Biden, que tentou pressionar o Irã e confiar seus assuntos nacionais por meio de ajuda financeira”, acrescentou Bagahei.

Não está claro como o financiamento para ativistas iranianos e figuras da oposição seriam afetados pela decisão da USAID. A participação do Leão em Dinheiro para a Sociedade Civil no Irã passou pelo Fundo Regional da Democracia do Departamento de Estado do Estado dos Estados Unidos, conhecido pelo acrônimo nerd, que cresceu como uma resposta americana aos protestos do movimento Green Green em 2009.

O Irã sugere repetidamente que ele está pronto para conversar com Trump Irã também percebeu que os Estados Unidos evitaram críticas diretas à República Islâmica durante uma revisão pela reunião do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra na semana passada. Para os do governo do Irã, há uma expectativa de que isso possa significar que Trump está disposto a negociar, algo que ele mencionou repetidamente em sua campanha eleitoral como uma possibilidade.

Até o líder supremo do Irã, Ayatolá Ali Khamenei, que tem o último, por exemplo, em todos os assuntos do estado, em um discurso em setembro, ele abriu a porta para as conversas com os Estados Unidos, dizendo que “não há danos” Para se envolver com o “inimigo”. Mais recentemente, ele alertou que, alertando que lotes sinistros ainda podem estar “escondidos atrás de sorrisos diplomáticos”. “Devemos ter cuidado com com quem estamos lidando, com quem estamos negociando e com quem estamos conversando”, disse Khamenei na semana passada.

Enquanto Bantahei, porta -voz do Ministério das Relações Exteriores, reconheceu que o Irã não viu nenhum “luz verde” para conversas, o Irã está tentando fazer todo o possível para indicar que ele os ama. O presidente reformista do país, Masoud Fishshkian, que fez campanha na disseminação do Ocidente, instou os funcionários na segunda -feira para ouvir a dissidência do povo iraniano e evitar mais repressões, como as que seguiram a morte de 2022 de Mahsa Amini.

“Os inimigos esperam que, quando acordarem disputas dentro do país, eles jogam pessoas nas ruas e depois montarão a onda de protestos”, disse Fishshkian.

Enquanto assinava a ordem executiva no Irã na terça -feira, Trump alertou que o país seria “apagado” se ele fosse morto por Teerã. Mas ele ainda deixou a porta aberta para conversas.

“Vou assinar, mas espero que não tenhamos que usá -lo muito”, disse ele do Salão Oval. “Vamos ver se podemos organizar ou fazer um acordo com o Irã ou não”. “Não queremos ser difíceis com o Irã. Não queremos ser difíceis com ninguém “, acrescentou Trump”. Mas eles simplesmente não podem ter uma bomba nuclear. Principal general do país e uma figura venerada.

Esse assassinato alimentou o assassinato iraniano pelo assassinato de Trump e suposto tramas contra ele. Em novembro, o Departamento de Justiça revelou um patente iraniano para alugar para alugar para matar Trump. Enquanto o Irã negava ter participado, Teerã tem uma história para consignar o assassinato de oponentes no exterior. “Isso não terá impacto nas facções que se opõem às conversas com os Estados Unidos, mas talvez alguns moderados achem uma desculpa para dizer que Trump está dando algumas medidas”, disse Ahmad Zeiabadi, analista político de Irã.

Por enquanto, no entanto, muito disso pode parecer uma conjectura e teorizar muitas das mais de 80 milhões de pessoas no Irã que continuam lutando sob o controle da economia doente do país. O taxiista gholanhossein Akbari, 27 anos, insistiu que iranianos como ele nunca se beneficiaram do apoio dos Estados Unidos aos ativistas da prisão do Irã no exterior. “Não vimos nenhum resultado dos fundos que os Estados Unidos pagaram ativistas iranianos no exterior que só fazem comentários na mídia”, disse Akbari.