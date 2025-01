O Irã nunca planejou matar Donald Trump, diz líder iraniano à mídia dos EUA

Apenas alguns dias antes Donald Trump está pronto para retornar à Casa Branca, IrãO presidente reiterou a negação categórica do seu país de fazer parte de uma conspiração para matar Trump durante a sua campanha eleitoral no ano passado.

Masoud Pezeshkian Ele fez os comentários em sua primeira entrevista a um meio de comunicação dos EUA desde que Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato em julho passado, e também depois que o Departamento de Justiça dos EUA indiciou um iraniano em novembro por conexão com uma conspiração para matar Trump no mês anterior. Trump venceu as eleições de 5 de novembro e tomará posse na próxima segunda-feira.

“Para começar, nunca tentamos isso e nunca tentaremos”, disse Pezeshkian à NBC News em entrevista em Teerã na terça-feira.

Ele prosseguiu dizendo que as acusações de que o Irão tentou assassinar Trump fazem parte de “conspirações estrangeiras” – referindo-se a Israel e outros países – para “alimentar a iranofobia”.

Sobre as relações com os Estados Unidos e a tensão com os países ocidentais sobre a questão nuclear iraniana, juntamente com as recentes ameaças de Trump de aumentar as sanções e colocar mais pressão sobre o Irão, Pezeshkian acusou os Estados Unidos de terem “tentado derrubar o Irão”.

“Espero que Trump trabalhe pela paz na região e no mundo e não contribua para o derramamento de sangue ou para a guerra”, disse também.

Relativamente ao diálogo com os Estados Unidos e os países ocidentais, o presidente iraniano afirmou que o seu país “cumpriu todos os compromissos” relativos ao seu programa nuclear, acrescentando: “Mas, infelizmente, foi a outra parte que não cumpriu as suas promessas e obrigações”. “.

Quando questionado sobre um possível ataque militar EUA-Israel ao Irão, ele disse que o Irão “reagirá a qualquer acção” e defender-se-á, sublinhando que qualquer ataque ao Irão seria “prejudicial para todos os actores”, não apenas para o Irão.

Sobre a questão dos esforços de cessar-fogo em curso em Gaza entre Israel e o grupo palestino Hamas, Pezeshkian disse que o Irão está a fazer tudo o que pode “para que a paz prevaleça na região”.

Comentários recentes dos participantes nas negociações de cessar-fogo apontaram para um acordo possivelmente iminente.

Israel continuou a sua guerra contra Gaza, que matou mais de 46.600 pessoas, a maioria mulheres e crianças, desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que apelava a um cessar-fogo imediato.