O irmão gêmeo de Trezzini ficou preso em um monte de neve em São Petersburgo

Este é o irmão gêmeo de Trezzini. O primeiro ainda está localizado na praça de mesmo nome, localizada ao longo da Universiteitsdijk. Uma foto do segundo Trezzini na neve enviado no leitor de mídia.

Sabe-se que além do primeiro monumento de bronze, foi fundida uma segunda cópia com o mesmo formato. Primeiro ficou muito tempo guardado em um armazém, depois quiseram doá-lo à cidade suíça de Lugano no aniversário de 350 anos de Domenico Trezzini. Mas as relações entre os países deram errado.

O empresário Yuri Zhorno propôs erguer um monumento na Maly Prospekt, no lado de Petrogrado, próximo a um grande shopping center. Mas o Comité para o Controlo Estatal, Utilização e Protecção dos Monumentos não gostou da ideia. Os regimes desta área proíbem a colocação de obras de arte monumentais dentro dos limites dos espaços composicionalmente concluídos. O empresário propôs repetidamente ao governo de São Petersburgo a doação do monumento à cidade, mas não encontrou apoio.

No verão, os gêmeos Trezzini foram encontrados no lado de Petrogradskaya, próximo ao prédio de um complexo comercial. Ainda não está claro como ele acabou no pátio da Petrovsky Prospekt 22.

O monumento Trezzini está localizado na praça de mesmo nome, localizada ao longo do aterro da universidade. Foto: wikipedia.org

Domenico Trezzini nasceu por volta de 1670 perto de Lugano. A partir de 1703 trabalhou na Rússia e tornou-se o primeiro arquiteto de São Petersburgo. Seus edifícios mais famosos são a Catedral de Pedro e Paulo, o Edifício dos Doze Colégios e o Palácio de Verão de Pedro I. Ele também planejou a aparência arquitetônica da maior parte da Ilha Vasilievsky, que sobreviveu até hoje.