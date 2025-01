O IRS anuncia o início da temporada fiscal de 2025 em 27 de janeiro; Sistema Direct File agora disponível em 25 estados

O Internal Revenue Service (IRS) anunciou na sexta-feira 27 de janeiro como a data oficial de início para a temporada fiscal de 2025 e espera que mais de 140 milhões de declarações fiscais sejam apresentadas antes do prazo final de 15 de janeiro.

O anúncio surge num momento em que a agência se encontra no meio de uma grande reforma, procurando melhorar a sua tecnologia e processos de atendimento ao cliente com dezenas de milhares de milhões de dólares atribuídos à agência através da Lei de Redução da Inflação dos Democratas, promulgada em Agosto de 2022.

O IRS disse que está expandindo seu programa que permite que as pessoas declarem seus impostos diretamente à agência gratuitamente. O programa Direct File do coletor de impostos federal, que permite aos contribuintes calcular e enviar suas declarações diretamente ao governo, sem usar software comercial de preparação de impostos, estará disponível para contribuintes em 25 estados a partir de 27 de janeiro, em comparação com os 12 estados que faziam parte do o último programa piloto do ano.

O programa piloto em 2024 permitiu que pessoas em certos estados com formulários W-2 muito simples calculassem e enviassem seus retornos diretamente ao IRS. Aqueles que usaram o programa reivindicaram mais de US$ 90 milhões em reembolsos, informou o IRS em outubro.

O IRS espera que a maioria dos reembolsos seja emitida em menos de 21 dias. A agência diz que os contribuintes podem usar o Where’s My Refund? para verificar o status de sua restituição de imposto de renda de 2024 dentro de 24 horas após o envio eletrônico. As informações sobre reembolso normalmente estão disponíveis após quatro semanas para os contribuintes que apresentaram uma declaração em papel.

A agência disse ainda que espera manter os níveis de serviço alcançados no passado, incluindo tempos de espera inferiores a cinco minutos para atendimento.

Duas metas para a próxima temporada de declaração de impostos são oferecer 10.000 horas de expediente estendidas e expandir o programa de extensão rural do IRS em 20%, aumentando o número de declarações preparadas. A agência disse que também continua simplificando as notificações para facilitar a compreensão do idioma.

O Comissário do IRS, Daniel Werfel, também disse que o IRS está trabalhando para melhorar a conscientização pública sobre o Crédito de Imposto de Renda Acumulado, afirmando que quase 1 em cada 5 contribuintes elegíveis não o reivindica porque não sabem ou não percebem o que se qualificam. para.

Tal como nos anos anteriores, o IRS também está a apelar aos contribuintes para que se protejam contra fraudes fiscais, dizendo que os maus actores são desenfreados durante a época de declarações, fazendo falsas promessas de ajuda fiscal ou falsas ameaças para fazer com que as pessoas paguem multas que não devem. . Os arquivadores podem visitar IRS.gov e pesquisar “golpes” para obter as informações mais recentes.

O financiamento suplementar plurianual fornecido pelo Congresso permite ao IRS manter os seus actuais níveis de pessoal, disse o comissário na teleconferência, acrescentando que a tecnologia e as ferramentas do IRS irão estagnar se o financiamento for eliminado.

“Este foi um período histórico de melhoria para o IRS”, disse o Comissário Werfel. “Pode-se fazer mais com investimento contínuo no sistema tributário do país.”

Fonte