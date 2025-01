O italiano ‘Robinson Crusoe’, que passou 32 anos na selva, morre logo após retornar à vida urbana

Conhecido como ‘Robinson Crusoe’ por sua vida solitária em uma ilha isolada do Mediterrâneo, Budelli, o italiano Mauro Morandi morreu aos 85 anos. CNN relatado. Embora Morandi tenha vivido uma vida isolada em Budelli por mais de 30 anos, ele morreu três anos depois de retornar à civilização.

Depois de ser identificado como o único residente da ilha Budelli, um antigo refúgio da Segunda Guerra Mundial na ilha italiana da Sardenha, Morandi foi apelidado de “Robinson Crusoe” pela mídia.

Em 1989, enquanto tentava navegar para a Polinésia em missão, Mornadi naufragou em seu catamarã na Ilha Budelli e permaneceu como seu principal zelador para escapar do consumismo e da sociedade em geral.

Segundo os detalhes, Robinson Crusoe é um romance de aventura inglês sobre seu personagem principal, Robinson Kreutznaer, que naufragou e passou 28 anos em uma ilha tropical deserta perto das costas da Venezuela e Trinidad. Ele encontrou canibais, cativos e amotinados durante sua estada na ilha antes de finalmente ser resgatado.

Morandi passou 32 anos na Ilha Budelli, mantendo as praias limpas e educando os caminhantes sobre o ecossistema da ilha. Como parte de seu trabalho como zelador, eles trouxeram suprimentos para ele, montaram um sistema improvisado de energia solar e aqueceram sua casa com uma lareira simples, acrescentou a reportagem da CNN.

Despejado em 2021: Segundo o The Guardian, Modtani foi despejado de sua casa em Budelli em 2021, após uma longa disputa com as autoridades do Parque Nacional La Maddalena, que planejavam transformar a ilha em um centro de educação ambiental.

Depois de sair da ilha, Morandi mudou-se para um apartamento de um quarto em La Maddalena, que é o maior do arquipélago de sete ilhas na costa norte da Sardenha.

Posteriormente, ele passou algum tempo em uma casa de repouso em Sassari no verão passado e teria morrido no fim de semana em Modena, no norte da Itália, após sua saúde se deteriorar.

Em uma entrevista de 2021 ao The Guardian, Morandi mencionou que estava lutando para se ajustar à vida depois de Budelli. “Eu me acostumei com o silêncio. Agora é um barulho contínuo”, disse ele ao The Guardian.

