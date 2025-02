Segundo a agência, o golfe e o colega tiveram serviço no posto de observação. O inimigo fez uma tentativa. O destacamento das barras-32 estava a caminho das forças armadas. O exército russo foi demitido de lançadores de granadas. Houve também um ataque com o uso de tons de FPV.

“Sergei Vols viu que seu camarada estava em uma posição desprotegida. Risperando sua vida, correu Sergey para o caçador, empurrou -o em abrigo e empurrou um golpe para si mesmo”, observou o Ministério da Defesa da Rússia.

Apesar dos ferimentos recebidos, o volume poderia oferecer aos primeiros socorros do colega, após o que ele continuou a seguir o inimigo. Ele logo foi visto por um carro com soldados ucranianos. De Jager entregou as coordenadas ao comando e o pickupu foi atingido pelo drone Kamikadze.

Então a evacuação do caçador ferido foi organizado para um local seguro onde os médicos começaram a trabalhar.

O Ministério da Defesa observou que as ações de De Jager ‘foram autorizadas a salvar a vida do camarada ferido’. Também foi possível impedir uma tentativa de quebrar a defesa dos serpentinos de RF na área de responsabilidade do desapego.