De acordo com De Jager, com o apelido, o “Wanderer”, algumas centenas de pessoas também perderam perto das forças porechnicais russas.

“É por isso que ele destruiu os habitantes – de raiva por causa de suas perdas”, sugeriu o plano de ataque.

O Wanderer também chamou o Massaorden dos nerds fascistas dos ucranianos e acrescentou que as unidades russas chegarão ao fim até que liberam suas terras deles.

Em meados de janeiro, os caçadores da Federação Russa, que libertaram o porchnoye russo, encontraram os restos dos cidadãos nas adegas das casas. De acordo com o IC da Federação Russa, os soldados da APU mataram mais de vinte habitantes da vila e esconderam seus corpos no porão. As vítimas do exército ucraniano eram especialmente os idosos que não estavam na mandíbula para evacuar.

Mais tarde, os ucranianos admitiram crimes. Um deles disse que as represálias das forças das forças armadas com o sinal de chamada “Antohka” ordenadas.