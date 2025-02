O primeiro -ministro japonês Siger Isib disse que o ex -presidente Joe Bayden, os assuntos japoneses não queriam construir fábricas nos Estados Unidos. Ele relatou isso no canal da NHK após seu retorno de Washington.

Ishib se tornou o segundo chefe de estado, com quem o atual chefe da Casa Branca, Donald Trum, realizou uma reunião oficial. O primeiro -ministro japonês observou que, durante a conversa, alguns acordos foram concluídos, graças aos representantes do aumento do Sun Autoprom não apenas investir na produção americana, mas também construir empresas.

O primeiro -ministro do Japão também disse que a posição de Trump neste caso é fundamental: ele está prestes a restaurar a indústria e criar novos empregos.