O jogador de críquete de Bangladesh Shakib Al Hasan enfrenta mandado de prisão por cheques sem fundos; Links para Sheikh Hasina provocam fúria

Um tribunal de Dhaka emitiu no domingo um mandado de prisão contra o jogador de críquete de Bangladesh Shakib Al Hasan por dois cheques sem fundo. O antigo deputado da Liga Awami tem estado sob intenso escrutínio desde a queda do governo de Sheikh Hasina em agosto de 2024. As suas ligações ao líder deposto também o tornaram alvo da ira pública nos últimos meses. Hasan também estava entre dezenas de pessoas que enfrentavam investigações de assassinato devido à repressão policial mortal contra os manifestantes durante o levante.

Hasan estava jogando uma competição nacional de críquete Twenty20 no Canadá quando o governo de Bangladesh entrou em colapso no ano passado. Ele ainda não voltou ao país por medo de que sua vida esteja em perigo. Hasan teria não comparecido ao tribunal conforme ordenado anteriormente em um caso envolvendo cheques sem fundo totalizando mais de US$ 300 mil.

“O magistrado-chefe metropolitano adicional Ziadur Rahman emitiu o mandado de prisão pedindo à polícia que apresentasse um relatório sobre a execução do mandado em 24 de março”, disse um funcionário judicial a repórteres no domingo.

Muitas vezes considerado o melhor jogador de críquete de Bangladesh, ele jogou sua última partida de teste contra a Índia, em Kanpur, no final do ano passado. O Troféu dos Campeões em Dubai seria sua última aparição com as cores de Bangladesh, até que ele foi excluído da seleção no início desta semana.

Sua posição se tornou insustentável depois que ele foi denunciado por uma ação suspeita de boliche na Inglaterra no ano passado. O jogador de 37 anos continua suspenso do boliche em todos os formatos após uma segunda avaliação de sua ação no mês passado. O craque do críquete já deixou o Test Cricket e sua carreira de 50 anos parece ter acabado após o desprezo pelo Troféu dos Campeões.

O Banco Internacional de Comércio e Investimento Financeiro (IFIC) abriu um processo contra o jogador de críquete. O IFIC Bank emitiu no início de outubro do ano passado um aviso legal sobre os cheques devolvidos em um desenvolvimento subsequente que abriu o caso em 24 de dezembro contra o jogador de críquete que virou empresário e três outros funcionários de sua empresa.

Dois dos funcionários agrícolas renderam-se hoje perante o tribunal e pediram fiança, que o tribunal concedeu após uma audiência. Shakib, ex-capitão da seleção nacional de críquete de Bangladesh, estabeleceu uma fazenda de caranguejo chamada Shakib Al Hasan Agro Farm no sudoeste de Satkhira em 2016. A empresa está supostamente inativa desde 2021.

(Com contribuições de agências)

