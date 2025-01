Gaskell é o jogador mais jovem da história do clube. Ele passou o primeiro jogo para o time aos 16 e 19 dias na partida da Super Cup da Inglaterra contra o Manchester City. Isso aconteceu em 24 de outubro de 1956.

O jovem Gaskell chegou ao jogo como espectador, mas o goleiro mais importante da equipe de Ray Wood ficou ferido e ele teve que ser substituído. Essa partida terminou com a vitória do Manchester United com uma pontuação de 1: 0.

Mais tarde, ele ganhou dois campeões da Inglaterra.

No Manchester United, eles prestaram homenagem a Gaskell e expressaram confiança de que sua herança seria lembrada por um longo tempo.