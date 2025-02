O jogo de Imran Khan observa ‘Black Day’, vários líderes presos | Notícias do mundo

Vários líderes do partido preso do ex -primeiro -ministro Imran Khan foram presos no sábado, desde que ele comemorou manifestações para Mark em 8 de fevereiro como ‘Dia Negro’ sobre a suposta aparecimento das eleições gerais do ano passado.

O Paquistão Tehreek-e-Insaf (PTI) comemorou sua manifestação principal em Swabi, a capital de Khyber Pakhtunkhwa, onde o partido está no poder. Ele também pediu a seus trabalhadores e seguidores que protestassem em todo o país.

Anteriormente, o partido havia planejado uma manifestação em Lahore, mas as autoridades provinciais de Punjab negaram. O governo de Punjab impôs restrições às reuniões sob a seção 144. No entanto, apesar disso, a liga muçulmana do Paquistão (PML-N) comemorou uma manifestação em Lahore para marcar a conclusão de um ano do governo.

Indo para o comício da Swabi, o presidente do PTI, o advogado Gohar Khan, disse que a política paquistanica estava incompleta sem Imran Khan e instou o estabelecimento para rejeitar os “casos manufaturados” apresentados contra o ex -primeiro -ministro pelo “mandato” .

O primeiro -ministro do Khyber Pakhtunkhwa, Ali Amin Gandapur, em uma mensagem ao chefe do Exército, disse que há terrorismo na província e, para vencer a guerra contra o terrorismo, a unidade era essencial.

Gandapur disse que o ‘Dia Negro’ estava sendo marcado para protestar contra o “assalto histórico da cidade” e disse que será observado todos os anos.

Ao abordar a suposta participação do governo nos eventos de 26 e 9 de maio de 2023 no ano passado, Gandapur disse que o partido no poder tinha medo de formar uma comissão judicial para investigar esses assuntos.

O primeiro -ministro disse que, quando PTI pedir revolução, seus oponentes não poderão suportar e acusaram o governo federal liderado por Shehbaz Sharif para incitar o público.

De acordo com círculos independentes locais, o comício viu uma baixa participação. O comboio de trabalhadores da PTI viajou de Nowshera, Kohat e Jamrud para se juntar ao comício.

Anteriormente, o jogo havia planejado uma demonstração no histórico mineração-e-paquistão em Lahore. No entanto, o plano foi arquivado devido à negação da permissão das autoridades da província de Punjab.

O governo provincial de Punjab, liderado por Maryam Nawaz, impôs a seção 144 em toda a província, proibindo todas as assembléias políticas, reuniões, sentados, manifestações, manifestações, protestos e outras atividades semelhantes em 8 de fevereiro.

Um forte contingente policial foi destacado dentro e ao redor do local para impedir que os trabalhadores da PTI chegassem ao local. A polícia prendeu aqueles que tiveram protestos em grupos.

O vice -presidente preso da PTI, Shah Mahmood Qureshi, a filha Mehr Bano Qureshi estava entre dezenas de trabalhadores do partido preso na cidade da multa da província de Punjab no sábado.

Ela, juntamente com outros trabalhadores da PTI, comemorou uma manifestação contra o “governo de marionetes” instalado através de um mandato roubado.

Outros que foram presos incluem Zahid Bahar Hashmi e Dalir Meher em Pull Chatta por violar a Seção 144.

No entanto, o PML-N reduziu a seção 144 em Lahore e comemorou uma manifestação para comemorar o fim de sucesso de um ano de seu governo.

A equipe de polícia foi destacada na reunião pública da PML-N para fornecer segurança aos participantes. O ministro da Informação Federal, Attaullah Tarar, foi à coleção.

O líder da oposição na Assembléia do Punjab, Malik Ahmad Khan Bhachaha, disse: “As violações dos direitos humanos testemunharam o próximo nível no Paquistão” e acrescentou que o “governo de Tiktoker” deveria se abster de emitir ordens inconstitucionais.

Enquanto isso, em Muzaffrabad, vários trabalhadores da PTI foram presos por tentar protestar em Azadi Chowk. Alguns deles, no entanto, conseguiram fugir quando as forças de segurança tomaram medidas enérgicas contra manifestantes.

O líder da PTI, Khawaja Farooq, escapou da custódia da polícia quando foi colocado no carro de um trabalhador em vez de um veículo policial.

O motorista, sentindo a situação, saiu antes que a polícia pudesse reagir. Os policiais perseguiram o carro a pé, mas não conseguiram parar.

No entanto, Farooq, que também é o líder da oposição na Assembléia Legislativa de Cashmiro ocupada pelo Paquistão, foi presa mais tarde, disse um funcionário. O funcionário disse que outros 16 também foram presos.

Separadamente, a seção 144 foi imposta no Baluchistão por 15 dias.

Shahid Rind, porta -voz do governo do Baluchistão, disse que o departamento de origem havia emitido uma notificação oficial.

“Haverá uma proibição completa da exposição e o uso de armas e uma proibição foi imposta aos sentados, procissões e reuniões de mais de cinco pessoas por 15 dias”, disse ele.

Em Islamabad, o ministro da Defesa Federal Khawaja Asif acusou o PTI de usar máquinas e funcionários do governo para preencher sua reunião pública em 8 de fevereiro em Khyber Pakhtunkhwa.

Em um post X, Asif disse que, apesar de estar no poder em Khyber Pakhtunkhwa, o PTI continuou a afastar a plataforma das eleições. Além disso, ele alegou que os fundos públicos na província seriam mal usados ​​para organizar o evento.

“Se você deseja comemorar uma reunião política, venha para Punjab, Sindh ou Baluchistão, lugares onde eles fizeram injustiça”, disse ele.

O ministro da Informação do Punjab, Bokhari Azma, também ecoou o sentimento e em uma entrevista coletiva em Lahore, criticou ainda mais o desempenho do governo da província em Khyber Pakhtunkhwa.

Ela acusou a PTI de tentar arrastar o país inteiro para sua miséria e disse: “Enquanto o próprio PTI chora, ele quer que toda a nação chore”.