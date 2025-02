O jogo real no banco é a soberania financeira

Mario Sechi 05 de fevereiro de 2025

Gerenciar a salvação dos italianos significa orientar o futuro de uma nação, os puristas do mercado livre esquecem esse “detalhe” quando exigem que a política não esteja relacionada aos eventos do sistema bancário. Aqueles que dirigem o estado têm uma bússola e um objetivo mais alto, o do interesse nacional, sua defesa em um cenário em que a colisão entre os grandes poderes está novamente inflamada.

Ontem, Carlo Messina, CEO da Banca Intesa, disse que “Giorgia Meloni tem um prestígio único entre os investidores internacionais”, o que confirma a importância da liderança estrangeira estável e reconhecida. Política e finanças são os pilares do “sistema” que o estado mantém, o trabalho dos bancos para cobrar e pedir dinheiro emprestado – é o motor da economia, mas não é uma função “neutra”, porque o proprietário desse mecanismo decide como é usado, onde focar investimentos, essas compras para pedir e desencorajar, comprar e vender efeitos, para financiar empresas, para influenciar o sucesso ou o fracasso de uma idéia, promove talentos. A Itália é forte quando sua soberania financeira é protegida. Está tudo bem? O acordo entre a Generali e os franceses da Natixis para criar uma nova empresa de investimentos de 1900 bilhões de euros é uma operação que concebeu Paris desde o início, músicas e nomes do topo onde três franceses, americanos e nenhum italiano aparecem. Pessoas são coisas. Esta seria uma operação que protege a soberania financeira? Quais são os perfis de risco?

Você deve responder à pergunta, ela está em jogo dos italianos. Neste jogo de fumaça e espelhos onde Paris sempre aparece, a oferta de troca pública do Monte Dei Paschi em Mediobanca é extremamente importante: fala italiano com a presença do estado, o grupo Caltagirone e o golfinho dos velhos herdeiros é “é” “Uma operação de mercado” (Messina Dixit) e tem uma lógica industrial porque reúne instituições complementares.

Neste campo de batalha, Andrea Orcel é abalado, o número um do Unicredit que se muda como gerente de um fundo de investimento: ontem ele formalizou a oferta para a compra de Banca Popolare di Milano para a compra da BANCA na semana passada, comprou 4% da Generali , mira Commerzbank na Alemanha. Muitos fornos estão iluminados, mas como vimos, nem todo mundo é bom para cultivar pão que faça os italianos crescerem.