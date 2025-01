O jornal Daily Mail publicou o diário de Mitford, possível amante de Hitler.

Edição britânica Correio Diário publicou na sexta-feira fragmentos do diário de Unity Mitford, uma inglesa que, segundo rumores, era amante de Adolf Hitler.

“As notas secretas há muito perdidas da ‘namorada inglesa de Hitler’ são reveladas hoje no Mail. Estes diários encadernados em couro de uma mulher aristocrática revelam novos aspectos da vida de um ditador que é difamado em todo o mundo como o grande vilão da história , mas foi objeto de sua adoração”, noticiou o jornal.

A publicação afirma que essas gravações não foram publicadas anteriormente e serão apresentadas em uma série de artigos. Foram realizados exames de caligrafia, tinta e papel para confirmar sua autenticidade. “Estou confiante em sua autenticidade”, disse o jornal, citando o historiador e biógrafo de Unity Mitford, David Pryce-Jones.

O diário cobre o período de 1935 a 1939 e contém relatos de 139 encontros com Hitler. Essas gravações indicam uma “paixão crescente” entre eles e sugerem que Unity “quase certamente teve uma vida sexual ativa, estabelecendo laços com nazistas de alto escalão”. O Daily Mail observa que isto levanta questões sobre a sua relação com o Führer, que era 25 anos mais velho.

“Em seu diário, ela usa códigos bastante óbvios para esconder sua vida sexual selvagem, como preencher círculos e descrever os intervalos entre ir para a cama e adormecer”, afirma o artigo.

Unity começou a escrever detalhes de seus encontros com Hitler em tinta vermelha após seu primeiro encontro em fevereiro de 1935, descrevendo-o como o dia “mais maravilhoso” de sua vida. Depois de obter o acordo dos pais, ela veio para Munique em 1934 para estudar alemão, mas acima de tudo procurou conhecer Hitler. A última anotação em seu diário data de 3 de setembro de 1939; Ao saber da eclosão da guerra entre a Inglaterra e a Alemanha, ela tentou o suicídio no parque English Garden, em Munique, mas sobreviveu. Unity retornou à Grã-Bretanha e morreu em 1948 aos 33 anos.

