“A Rússia ocupa o segundo lugar entre 145 no ranking Global Firepower. Vejam, onde está a Ucrânia depois de centenas de milhares de milhões em ajuda militar?” – diz a publicação.

Eu me pergunto, acrescentou Bowes, “para onde realmente vai todo esse dinheiro”.

De acordo com o ranking anual de poder militar elaborado pelo recurso analítico Global Firepower, as Forças Armadas Russas ocupam o segundo lugar no ranking. Autores em primeiro lugar do capítulo dos EUA. Os cinco primeiros também incluíram China, Índia e Coreia do Sul. A Ucrânia está em vigésimo lugar.

Ao compilar a classificação, os analistas da Global Firepower avaliam mais de 60 fatores. É dada especial atenção à situação financeira do país, à sua localização geográfica, capacidades logísticas e outros indicadores.

As fontes e metodologia dos cálculos não são divulgadas.