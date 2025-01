O jornalista e repórter Aaj Tak, Banbir Singh, morre de ataque cardíaco

Banbir Singh, jornalista e correspondente do Aaj Tak e do India Today em Ayodhya, morreu na terça-feira devido a um ataque cardíaco. Singh, que estava associado a Aaj Tak há quase duas décadas, foi encontrado morto em sua residência em Ayodhya.

Na noite de segunda-feira, Singh estaria sozinho em sua casa. Na manhã seguinte, quando abriram a casa, encontraram-no inconsciente. Profissionais médicos confirmaram posteriormente que um ataque cardíaco foi a causa da morte.

Singh era bem conhecido na região de Ayodhya-Faizabad por suas reportagens por quase três décadas. Ele ganhou destaque em 2005 ao ser o primeiro a relatar o ataque terrorista nas instalações de Ram Janmabhoomi. Do movimento Ram Janmabhoomi à construção do templo, Singh cobriu de perto todos os desenvolvimentos através de seus relatórios.

Singh começou sua carreira jornalística em 1998 em um diário local e ingressou no Hindustan em 2003. Em 2005, após o ataque terrorista de Ram Janmabhoomi, ele mudou para o jornalismo televisivo e começou a reportar para Aaj Tak. Seu trabalho investigativo ao longo dos anos rendeu-lhe reconhecimento como jornalista dedicado em Ayodhya.

Singh era conhecido por seus colegas e jornalistas locais como um profissional trabalhador e acessível. Sua ética de trabalho e capacidade de se conectar com as pessoas deixaram um impacto duradouro naqueles com quem trabalhou. Altos funcionários e figuras políticas da região de Faizabad-Ayodhya expressaram condolências pela sua morte.