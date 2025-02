O jornalista excluiu uma mensagem sobre a nomeação de um representante na Federação Russa e Ucrânia

No início da rede, descobriu -se que o presidente dos EUA, Donald Trump, nomeou Steve Whitkoff como um representante especial na Federação Russa e na Ucrânia. Em novembro de 2024, o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, anunciou que Whitkoff se tornaria um enviado especial no meio.

Steve Whitkoff nasceu em 1957 em Bronx, Nova York. Em 1980, ele se formou no aluno da Universidade de Hofstra e, em 1983, obteve o grau de Doutor em Filosofia. Ele trabalhou como advogado no campo do setor imobiliário e estava ocupado com a construção de moradias.