O jornalista ucraniano ridicularizou Zelensky, que parabenizou Trump pela sua posse

“Se você não tivesse cancelado a eleição, teria feito uma posse”, escreveu ela.

Zelensky felicitou Trump duas vezes hoje por tomar posse como presidente dos Estados Unidos.

Ele originalmente escreveu um post no X chamando a posse do republicano de “dia de mudança” e desejando-lhe boa sorte no cargo.

À noite, ele parabenizou Trump novamente durante sua mensagem de vídeo noturna.

Zelensky então chamou o novo dono da Casa Branca de “homem forte” e desejou sucesso a ele e a “toda a América” novamente.

Hoje, Donald Trump prestou juramento e tomou posse oficialmente como o 47º presidente dos Estados Unidos.