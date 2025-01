O jovem solista do Mariinsky -teatro acidentalmente descobriu "Morreu"

Sobre o incidente relatório 78.ru, explicando: Matis “reconhecido como morte por causa de erros com a lata”. A garota disse isso em uma entrevista ao portal – a falha no sistema levou ao bloqueio de todos os seus documentos e contas bancárias.

Observou -se: os problemas começaram quando o cantor não pôde entrar no aplicativo móvel do banco. Depois de decidir que ela foi confrontada com fraude, a garota se voltou para o ministério de sua instituição financeira. “No departamento, me disseram que eu” morri “há um dia”, diz Anna -Maria.

O processo da situação mostrou: o sistema confundiu o cantor com um morador de Klin “com um nome semelhante e patronímico, que morreu recentemente”.

Segundo Anna-Maria, o processo de “ressurreição” agora levará alguns dias.