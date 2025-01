O juiz da Suprema Corte CT Ravikumar se aposenta e diz que não fará nada para destruir a fé das pessoas no judiciário

O juiz da Suprema Corte CT Ravikumar, que se aposentou na sexta-feira, disse que manteria sua palavra de não fazer nada que destruísse a confiança das pessoas no judiciário, mesmo após sua aposentadoria.

Falando no seu evento de reforma, o Juiz Ravikumar disse que quando prestou juramento como juiz, declarou que não faria nada que pudesse abalar a confiança das pessoas no poder judicial. Ele também disse que manteria sua palavra.

O juiz Ravikumar prestou juramento como juiz do Supremo Tribunal Federal em 31 de agosto de 2021.

Descrevendo o poder judicial como um guardião da lei, o Juiz Ravikumar disse que respeitaria a instituição e continuaria a fazê-lo como cidadão cumpridor da lei.

“Chegou a hora de dizer adeus. Estou plenamente satisfeito, mas cabe à fraternidade jurídica e ao povo dizer se foi satisfatório ou não”, afirmou.

O juiz Ravikumar disse que a vida era agridoce, assim como sua vida profissional. Ele ressaltou que teve que passar por experiências amargas e melhores, o que no final o tornou apto para ser considerado para o cargo de juiz.

Referindo-se a uma metáfora para explicar como ele realmente percebia o sistema e um princípio que seguiu, o Juiz Ravikumar disse: “Se o Estado de direito é o nosso caminho, então as leis são o veículo. o caminho.” prejudicados perante a justiça ou então estariam perdidos. “Se desempenharmos o nosso papel da melhor forma possível, será uma garantia de que a justiça será realmente feita.”

Falando sobre como a crítica construtiva pode ajudar no desenvolvimento do direito, o juiz Ravikumar disse: “Qualquer julgamento de importância pública do Supremo Tribunal deve merecer debate público e ser seguido de crítica construtiva”.

Referindo-se à citação de Voltair de que “Desaprovo o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo”, o Ministro Ravikumar disse que se alguma crítica fosse feita com este espírito, seria apenas uma crítica construtiva que ajudaria em o desenvolvimento do direito.

Ele destacou que um litigante que tem uma reclamação é como um médico que é abordado por um paciente.

“Trata-se de diagnosticar o problema. Em certos casos, quando pode haver pluralidade de remédios, cabe ao advogado decidir qual será o melhor para o seu cliente”, afirmou.

O juiz Ravikumar também disse que tanto os juízes quanto os advogados deveriam ser pacientes.

“Quando dizemos que um juiz deve ser paciente, o que dizer dos advogados? Acho que eles também devem ser pacientes. Quando surge qualquer questão do tribunal, não pense que os juízes estão lá para se opor a você. Os juízes estão lá para ouvir. Então , quando você diz que os juízes devem ser pacientes, eles também devem ser pacientes”, disse ele.

Falando sobre como os advogados podem usar os adiamentos, o juiz Ravikumar relembrou um comentário que um de seus superiores lhe disse: “Se você preparou um caso e ele foi adiado, não pense que já está preparado. Leia-o novamente e você saberá. ” aprende que pode ser apresentado de uma maneira diferente. “É assim que você pode usar um adiamento.”