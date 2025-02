O juiz estende a proibição do acesso dux de Elon Musk às informações do tesouro no meio da segurança cibernética: “poderia ser catastrófico”

Um juiz federal em Manhattan se estendeu na sexta -feira a proibição que impede o departamento de eficiência do governo de Elon Musk (DOGE) de acessar as informações confidenciais do Departamento do Tesouro. No entanto, ele negou as restrições mais amplas solicitadas por 19 promotores gerais do Estado Democrata que haviam entrado em ação.