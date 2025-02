O juiz federal impede Trump

Um juiz federal bloqueou o governo Trump na sexta -feira para colocar 2.200 trabalhadores com a Agência Internacional de Desenvolvimento (USAID) da USAID (USAID) em licença administrativa antes do prazo da meia -noite.

A medida ocorreu após dois sindicatos, a Associação Americana de Serviço Exterior e a Federação dos Empregados do Governo dos EUA entraram com uma ação contra o governo Trump, afirmando que os funcionários sofreriam “danos irreparáveis” com a pausa.

“Esta é a destruição em grande escala de praticamente toda a equipe de uma agência”, disse o advogado de funcionários da USAID em comunicado, acrescentando que a redução maciça de trabalhadores de um total nacional de mais de 5.000 a várias centenas está causando “carnificina” em O campo da força de trabalho da USAID e dos contratados do departamento.

O juiz Carl Nichols, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, para o distrito de Columbia, que o presidente Donald Trump designou em 2019, disse que aprovaria uma ordem limitada de restrição temporal que impediria os funcionários de serem colocados em licença administrativa. Ele disse que decidiria antes do prazo da meia -noite se os 500 trabalhadores que já estivessem licenciados fossem restaurados.

“Francamente, não há danos ao governo”, disse Nichols sobre a implementação imediata da pausa de curto prazo na redução em massa.

Os advogados da USAID também pediram ao tribunal para interromper imediatamente as ordens de evacuação concedidas aos trabalhadores no exterior e que o acesso é restaurado aos sistemas de computador para todos os trabalhadores e contratados.

O governo Trump disse que planejava reduzir a força de trabalho da USAID ao pessoal essencial de 611, segundo a mídia, mas os advogados dos demandantes pediram ao juiz que impedisse o progresso do plano, dizendo que os esforços para dissolver a agência de assistência estrangeira “têm gerou uma crise global global.

Os advogados da USAID também argumentaram que a redução maciça do pessoal foi uma violação da separação de poderes das apropriações do Congresso e os esforços de Trump para dissolver a agência “excederam a autoridade presidencial e a autoridade legislativa de usurpas conferidos ao Congresso pela Constituição”.

As evacuações repentinas e a enorme eliminação das obras colocaram os trabalhadores da USAID em uma crise. Muitos já foram eliminados do seguro de saúde e dos benefícios e trabalhadores enviados de volta aos EUA.

Quanto ao motivo pelo qual a força de trabalho da USAID estava sendo desmontada, o vice -procurador -geral interino Brett Shumate disse ao juiz: “O presidente decidiu que há corrupção e fraude na USAID”.

Mas Nichols pressionou o governo a detalhar as descobertas que eles tiveram que corroborar essas acusações e questionaram a legitimidade dos movimentos do secretário de Estado de uma agência federal separada.

Trump fez suas acusações contra a USAID em uma posição social real antes do público de sexta -feira.

“A maneira como o dinheiro foi gasto, em grande parte fraudulenta, é totalmente inexplicável. A corrupção é vista nos níveis raramente vistos antes. Fechando!” Trump disse.