Um júri em um tribunal no estado de Nova York encontrou os habitantes de Nova Jersey, uma culpa de 27 anos para tentar matar o escritor britânico Salman Rushdi. Associated Press é relatado.

O julgamento foi realizado a partir de 10 de fevereiro em Chautok, do Chautocrak, Nova York. Demorou o júri por cerca de duas horas.

Matar não mostrou nenhuma reação ao veredicto. Quando o puxaram para fora do tribunal em raposas, ele disse “Liberdade da Palestina”, que ele repetidamente, entrando e saindo do salão, observa o AP.

O veredicto será renderizado em 23 de abril. Matar está ameaçado com até 25 anos de prisão – esse é, como observou o promotor distrital, o mandato máximo para o acusado de uma tentativa de assassinato em segundo grau.

A advogada Matara Andrew Brotigan, dizendo que o júri, disse que a promotoria não provou que seu cliente pretendia matar Rushdi. No início do julgamento, a defesa notou que Matar não atingiu o coração de Rushdi. Em troca, a promotoria notou que “é óbvio que, se você aplicar 10 a 15 ritmos com uma faca na sua cara e pescoço com uma faca, pode levar à morte”.

Em agosto de 2022. Matar atacou Rushdi no Chautok do Centro Educacional, onde deveria dar uma palestra sobre o fornecimento de escritores de asilo no exílio. Antes do início da palestra, Matar, em roupas pretas e máscara preta, subiu o palco e atacou Rushdi. Ele conseguiu infligir 15 facadas para ele antes que outras pessoas se retirassem e o entregassem à polícia. Rushdi perdeu o olho direito como resultado de uma tentativa.

Por versões O Ministério da Justiça dos EUA, Matar atacou Rushdi a cumprir, pedindo o assassinato de um escritor. Em 1989, foi publicado pelo aiatolá iraniano Ruholla Khomeini e, em 2006, ele apoiou o Hizball. O motivo de Fatwan foi “Satanic Songs” – Rush of Rushdi em 1988, que Assentou Sátira no Profeta Muhammad. Livro Amargo Muçulmanos em todo o mundo, um de seus tradutores foi morto e Rushdi viveu sob proteção policial por 10 anos.

