O JWST captura detalhes sem precedentes da formação do ProtoStar e Planet HH30

Ele Telescópio espacial James Webb (JWST) continua a fornecer imagens exclusivas do universo. Mais recentemente, ele capturou uma imagem fascinante do Protostar Hh30. Este objeto foi descoberto pela primeira vez pelo Telescópio espacial HubbleMas, graças à tecnologia avançada da JWST, o HH30 foi examinado com detalhes sem precedentes.

Localizado na constelação de Taurus, a cerca de 450 anos claros da Terra, o HH30 está escondido dentro da nuvem molecular escura LDN1551. Este sistema abriga uma estrela recém -nascida cercada por um denso disco de gás e poeira.

O HH30 é uma nebulosa brilhante classificada como um objeto Herbig-Hao. Tais nebulas são formadas quando jatos de gás ionizados rápidos de novas estrelas colidem com o material interestelar circundante.

Observações detalhadas do JWST

Os poderosos sensores infravermelhos do JWST permitiram uma análise detalhada de HH30Estrutura. As imagens revelam uma tomada cônica de gás e poeira que emana do protosar, bem como uma corrente de jato muito estreita.

Graças à equipe precisa da JWST, o movimento de partículas de poeira dentro do protosar poderia ser rastreado.

Partículas de poeira lançam luz sobre a formação do planeta

Enquanto JWST descobriu a dinâmica das saídas de gás e poeira no HH30, o Telescópio Alma identificou como as partículas de poeira de tamanhos diferentes no sistema são distribuídas.

Os resultados mostram que partículas de poeira maiores se movem dentro do álbum, formando uma camada fina. Acredita -se que esse processo seja um estágio crítico na formação planetária, onde as partículas de poeira são agrupadas para criar rochas maiores e, finalmente, planetas.

Corrente de jato exclusiva do HH30

As investigações revelaram uma corrente de jato estreita e rápida que emerge do centro do HH30, cercado por um fluxo de gás cônico mais amplo.

Essas observações fornecem idéias críticas não apenas na formação do HH30, mas também no nascimento de nosso sistema solar e em outros sistemas planetários.

As observações detalhadas do JWST e de outros telescópios contribuem significativamente para nossa compreensão de como as estrelas e os planetas são formados.