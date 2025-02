Na vila de Zayukovo, está planejada o distrito de Baksansky, como parte da família nacional do projeto, está planejada uma reconstrução da escola de arte para crianças, disse o serviço de imprensa da administração do chefe da República.

O edifício da construção de 1960 não foi capitalizado anteriormente. De acordo com o projeto, é fornecida a construção de uma extensão de dois andares, na qual as aulas para aulas individuais e em grupo e uma sala de montagem com 60 assentos serão abertas. Além disso, serão criadas condições para grupos de baixa mobilidade da população.

Está planejado colocar a instalação em serviço no final deste ano.

