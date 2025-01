O Khabarovsk Music Theatre se apresentará em Moscou de 28 de janeiro a 4 de fevereiro

Lembramos que isso aconteceu em 3 de outubro de 2024: o incêndio resultante destruiu completamente o edifício. O teatro, querido pelos moradores de Khabarovsk e milhares de fãs, ficou sem casa. Nestes tempos difíceis, o apoio de colegas e espectadores de diferentes partes do nosso país é especialmente importante para o teatro.

Como parte da turnê por Moscou, no palco do teatro educacional GITIS serão exibidas o poema musical “Mtsyri”, dirigido pelo graduado do GITIS Fedor Shalagin (28 de janeiro às 19h), e um concerto de gala “Estamos juntos ” , em que participam artistas vocais do teatro e alunos do GITIS (29 de janeiro, às 19h).

No dia 2 de fevereiro, os moradores de Khabarovsk continuarão sua programação turística no Clube Central de Oficiais das Forças Aeroespaciais, onde voltarão a encantar o público com números musicais do concerto de gala “We Are Together”.

Foto: Assessoria de imprensa do Khabarovsk Music Theatre

O último evento da turnê é o concerto de gala “We are Together”, que acontecerá no dia 4 de fevereiro no palco do teatro musical de Moscou “Helikon-Opera”.

Diretor artístico do Teatro Musical de Khabarovsk, Nikita Turanov: “O grupo de teatro está ansioso para conhecer o público moscovita, nossos amigos e colegas, que mostraram sua preocupação e não ficaram indiferentes ao destino do KhMT. Expressamos nossa profunda gratidão aos locais anfitriões pelo convite da turnê e pelo apoio inestimável. Nestes tempos difíceis, é especialmente importante estarmos juntos e mantermos a esperança e a confiança no futuro brilhante do Teatro Musical de Khabarovsk. Os espectadores verão nossa primeira apresentação após o incêndio. estreia – o poema musical “Mtsyri”, e também poderá desfrutar de sucessos imortais de operetas populares durante o concerto “We Are Together” e, claro, expressar apoio ao nosso teatro.