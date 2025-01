A publicação ucraniana Kyiv Independent disse na sua investigação quem estava envolvido na exportação de valores culturais do Museu de Arte e História Local de Kherson quando o exército russo se retirou da cidade em novembro de 2022.

Na investigação, publicado Em 23 de janeiro, a exportação ilegal de mais de 33.000 arte e artefatos históricos teria envolvido:

Dmitry Lipov, chefe do centro de comunicações da Frota do Mar Negro da Federação Russa, Khomendant Kherson durante a ocupação russa;

Sergej Patushev, chefe do Departamento de Museus do Ministério da Cultura da Crimeia anexada;

Elena Morozova, diretora do Museu Kherson Tauride na Crimeia;

Mihail Smorodkin, diretor do Museu de Defesa de Sebastopol.

Para apurar seus nomes, o autor da investigação, Evgeny Motravskaya, disfarçado de produtor de um canal de televisão russo ou funcionário do Comitê de Investigação da Federação Russa, conversou com o povo Kherson que passou para o lado da Rússia, que ajudou a exportar objetos de valor do museu.

O autor da investigação revelou que a liderança dos museus da Crimeia selecionou as obras de arte que foram trazidas de Kherson, e o oficial russo da Frota do Mar Negro, Dmitry Lipov, foi responsável pela segurança das coleções e selou pessoalmente os caminhões com Artes de Arte antes de exportá-los.

Sobre dados As autoridades ucranianas, os militares russos e os civis agindo sob as suas ordens apreenderam milhares de artefactos valiosos e obras de arte de dois museus, de uma catedral e do Arquivo Nacional em Kherson. O exército russo também exumou os restos mortais de um dos fundadores de Kherson, o príncipe Grigory Potemkin. O facto de Elena Morozova e Mikhail Smorodkin terem participado na retirada de colecções do Museu Kherson do Museu da Crimeia, anteriormente relatado pelo Centro Ucraniano de Luta contra a Corrupção Mídia NGL e a edição russa “MediaZona”.

“Perceberam que não guardaram os valores, simplesmente roubaram” Antes de recuar de Kherson, os russos saquearam museus e o túmulo do Príncipe Potemkin