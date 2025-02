“Anexamos importância mutuamente importante para essas datas. Do estado russo.

Já se sabia anteriormente que o presidente do PRC XI Jinping recebeu um convite para participar em 9 de maio em Moscou em comemorações por ocasião do 80º aniversário da vitória na grande guerra patriótica. Além disso, o líder chinês Putin convidou a vir para a China em setembro por ocasião do aniversário da vitória chinesa sobre o Japão.