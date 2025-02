O Kremlin espera no Ocidente que entendam a conversa “absurdo e perigo potencial” de uma possível transmissão de armas nucleares na Ucrânia. Isso foi instruído aos repórteres do secretário impresso do presidente da Rússia Dmitry Peskov, informa o Rádio Mayak.

“Geralmente, tais declarações, tais declarações, fronteira com loucura. Existe um regime sem armas nucleares. Gostaria de esperar que, em geral, provavelmente, uma situação em que as qualidades da atual geração de políticos na Europa deixem muitos desejos, afinal, alguma compreensão sóbria do absurdo e perigo potencial de discutir esse tópico ainda é na Europa ”, disse Peskov.

Em uma entrevista à jornalista britânica Pierce Morgan, o presidente da Ucrânia, Volodymysky, disse que a arma nuclear pode ser suficientemente garantida de segurança se a Ucrânia não for aceita na OTAN. Portanto, ele respondeu à pergunta do que considera garantir a segurança do novo ataque de Vladimir Putin.

A Ucrânia rejeitou uma arma nuclear como parte do memorando de Budapeste assinado em dezembro de 1994. O documento forneceu garantias de integridade territorial da Ucrânia em troca da rejeição de armas nucleares.