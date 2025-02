O KSRTC recebe Rs 6.900 milhões de rúpias para atualizações de transporte em Kerala 2025 – Kerala News

A Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC) recebeu uma alocação significativa no orçamento do estado 2025-26, apresentado pelo Ministro das Finanças KN Balagopal na sexta-feira. Um total de 6.965 milhões de rúpias foram atribuídas ao KSRTC, incluindo Rs 178,96 milhões de rúpias para infraestrutura de depósito, indicando a abordagem do governo na melhoria dos serviços de transporte público.

Além disso, Rs 2.065,01 milhões de rúpias para o desenvolvimento geral do setor de transporte, Rs 3.061 milhões de rúpias para manutenção e pontes de via pública e foram designados Rs 2.134 milhões de rúpias para o projeto da Wayanad Tunnel Road.

Balagopal disse que uma quantia de 100 milhões de rúpias estava destinada a substituir veículos governamentais obsoletos e anunciou que a construção do projeto metropolitano de Thirvananthapuram começaria em breve.

O orçamento, que marca o último plano financeiro completo do segundo governo Pinarayi Vijayan antes das eleições da Assembléia do próximo ano, concentra -se no desenvolvimento de infraestrutura, bem -estar social e renascimento econômico.

Reabilitação e proteção ambiental

Além do transporte, a reabilitação de desastres e a proteção ambiental foram mencionados no discurso orçamentário. O ministro das Finanças do Estado anuncia Rs 750 milhões de rúpias para a reabilitação de deslizamentos de terra de terra Wayanad, com um requisito total estimado de Rs 2.221 milhões de rúpias.

Havia também um pacote especial de RS 50 milhões de rúpias anunciadas para combater ataques de animais selvagens. Balagopal também anunciou o lançamento de um projeto para eliminar as mortes por mordidas de cobra nos próximos anos.

Infraestrutura urbana e turismo

O discurso do orçamento incluiu a menção dos planos de desenvolvimento metropolitano para Kozhikode, Kochi e Thiruvananthapuram. Ele também falou sobre a iniciativa do governo ‘K Homes’ para fornecer acomodações acessíveis perto de centros turísticos como Fort Kochi, Kovalam, Kumarakom e Munnar.

Bem -estar social e assistência médica

No orçamento de Kerala 2025, o Ministro das Finanças anunciou 13,8 milhões de rúpias para serviços de diálise, o que faz de Kerala o primeiro estado com centros de diálise em todos os hospitais distritais e taluk. Além disso, foram atribuídos Rs 152,5 milhões de rúpias para tratamento de câncer, Rs 12 milhões de rúpias para o controle de doenças infecciosas e Rs 27,60 milhões de rúpias para iniciativas eletrônicas de saúde foram atribuídas.

As iniciativas de educação em saúde receberam um orçamento de Rs 532,84 milhões de rúpias.

Separadamente, Rs 700 milhões de rúpias foram designadas para o esquema de saúde de Karunya Suraksha, enquanto 108 serviços de ambulância obtiveram uma alocação orçamentária de 80 milhões de rúpias.

Educação, pesquisa e cultura

O orçamento da Kerala 2025 atribuiu fundos significativos à educação, pesquisa, desenvolvimento cultural e bem -estar dos funcionários. No setor educacional, Rs 200 milhões de rúpias foram alocadas para bolsas de estudo que beneficiaram estudantes minoritários na classe 1 – 8, enquanto Rs 10 milhões de rúpias deixadas de lado para a pesquisa de bioetanol.

Além disso, Rs 52,50 milhões de rúpias para o desenvolvimento do Space Park foram atribuídas e Rs 5 milhões de rupias foram designadas para o Memorial Vaikom Satyagraha, e outros Rs 5 milhões de rupias foram designados para um monumento em Tiraur em homenagem ao lendário malaiala Escritor MT Vasudevan Nair.

No campo do desenvolvimento religioso e cultural, 1.033 milhões de rúpias foram reservadas para o Plano Diretor de Sabarimala.

Ao abordar os benefícios e pensões dos funcionários, Balagopal disse que o governo planejou uma entrega final de Rs 600 milhões de rúpias para atrasos na revisão de pensões que serão pagas este mês. Ele esclareceu que os atrasados ​​pendentes de alocação de carne (DA) serão desembolsados ​​no exercício financeiro.

Reações políticas

O primeiro -ministro Pinarayi Vijayan elogiou o orçamento como um passo crucial para construir um “nava keralam” (Nova Kerala), enfatizando o crescimento da infraestrutura, a melhoria da economia do conhecimento e os serviços públicos aprimorados. Ele afirmou que, apesar das limitações financeiras e da suposta discriminação econômica pelo governo da União, o Estado havia mobilizado recursos sem carregar cidadãos comuns.

No entanto, o líder da oposição, Vd Satheesan, criticou o orçamento como irrealista e não tinha clareza na demonstração financeira de Kerala. Ele afirmou que o governo não abordou as dívidas pendentes e fez cortes significativos nos esquemas de bem -estar.

“O aumento no preço do piso de borracha de Rs 170 para Rs 180 por kg não faz sentido, já que o preço atual de mercado já é de Rs 208-210”, argumentou. Satheesan também acusou o governo da cobrança de impostos ineficientes e a implementação do GST defeituoso.

O presidente do Estado do BJP, K Southern, ecoou esses sentimentos, afirmando que o orçamento carecia de importantes medidas de recuperação financeira e era mais um discurso público do que um plano financeiro específico.

Relatório de Revisão Econômica Controvérsia

Antes da apresentação do orçamento, a oposição levantou preocupações sobre o relatório de revisão econômica que não foi colocada na Assembléia em um dia anterior, um precedente quebrado pela segunda vez desde 2022. O falante, um samseer, reconheceu o período e medidas corretivas seguradas para o futuro.

As discussões orçamentárias estão agendadas para 10 a 12 de fevereiro, seguidas de debates e votam sob pedidos de subsídios complementares em 13 de fevereiro.