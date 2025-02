15 de fevereiro de 2025

O Hamas lançou três reféns israelenses, desfile para a multidão no sul da Faixa de Gaza antes de entregá -los à Cruz Vermelha, como parte do acordo que oferece o incêndio que em troca de libertação por Israel de centenas de prisioneiros palestinos. A Cruz Vermelha forneceu IIIR Horn, 46, com dupla cidadania israelense e argentina; O Saging Israeli-Americano Dekel Chen, 36 anos; E o Russo-Israeli Alexander (Sasha) Troufanov, 29 anos, para o exército israelense, que os levou a centros médicos para controlar seu estado de saúde antes de se reunirem com seus familiares.