O legado, os 100 segundos são uma coincidência: "Veja o que aconteceu depois do sino?"e os insultos começam

Geralmente está lá Guilhotinaa última partida de O legado que distribui o prêmio em dinheiro, apenas para atrair críticas ferozes e provocações dos telespectadores em casa. Mas o episódio do quiz show Rai1 do início da noite, apresentado por Marco Liorni exibido na terça-feira, 22 de janeiro, já consegue enfurecer todo mundo 100 segundosuma espécie de “rodada semifinal”.

Pela primeira vez todos concordam com isso Testemunhanovo concorrente: bom, simpático, preparado. Um pequeno milagre, já que os torcedores estão acostumados a bater forte nos campeões e destacar seus erros, asneiras e, para os mais teóricos da conspiração, até mesmo o clientelismo.





Não, desta vez o coro é unanimemente contra os autores. “Perguntas de um conveniência embaraçosa“, “O engraçado sobre os 100 segundos é que ninguém nunca respondeu corretamente às perguntas sobre os programas atuais da Rai… Tanta coisa para pensar.” Muitos apontam um problema no arranjo: “Embora não seja relevante desta vez, ainda é questionável: ao contrário de outros questionários do passado, tanto um O legado Aquele Reação em cadeia o tempo passa quando o gongo COMEÇA a soar, então a pergunta não é respondida”, “Ele não respondeu a pergunta no gongo”, “Mas não mostram a hora no monitor? Mas quem deixa expirar porque fala deve ser eliminado” , “Eles ainda não entenderam depois de todos esses anos que têm 10 segundos para reagir” , “Às vezes Liorni avisa que o tempo está acabando, ele poderia ter avisado você “, “Que nervoso quando deixam o tempo passar”, “Não comente antes de responder”, “É assim que você aprende a perder tempo!”.





Esta é uma espécie de antecipação do que acontecerá a seguir na Guilhotina, com Shaida a ser enganada por uma resposta que parece praticamente impossível de adivinhar: “Não suportamos mais autores ridículos”, é um dos primeiros comentários, no calor da batalha. o momento. E de novo: “Ferramentas…Vamos! A guilhotina tem sido impossível ultimamente. Não é mais divertida.” “Mude de AUTORES. Ou ensine-lhes italiano”. E muitos molhos.