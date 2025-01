O legado, Simonetta, está errado. "Praticamente uma merda"caos pós-créditos

“Ok agora Guilhotina é intragável, os autores são insuportáveis”. Insatisfação dos telespectadores O legadoo quiz show Rai 1 no início da noite, organizado por Marco Liorni.

Depois dos clássicos “100 segundos” é assim Simoneta para chegar ao teste final em jogo 165 milhões de eurosum rico prêmio que, no entanto, cai para um pouco acima devido a erros e reduções pela metade 10 milhões de euros.





“Passe, Cama, Saúde, Mãos, Invisível – lista as cinco palavras-chave que um espectador pode ver no X -. Vou tentar com Cobertor”. Outros se aventuram em ‘Ferrar’ ou ‘Assinar’, mas a resposta é diferente: ‘Inimigo“.

‘Prático se você ainda não viu o filme Júlia Roberts está fodido!”, brinca outro entusiasta. A citação realmente se torna realidade Na cama com o inimigo“Um filme que nunca esquecerei e que nunca gostaria de assistir”, disse um membro da audiência. “Exceto Dormir com o Inimigo, os outros são muito forçados”, “Claro! Não adianta dormir na cama”.





E entre os muitos que reclamam e comentam em tempo real o episódio (gravado) que acaba de ir ao ar, há também quem perceba um erro recorrente episódio após episódio: “Será que depois de tantos anos os participantes ainda não sabem que a palavra não (quase) nunca é um verbo?”.