A congressista republicana Claudia Tenney introduziu legislação para designar 14 de junho como um feriado federal que comemora o aniversário do presidente Donald J. Trump e o dia da bandeira. O projeto, intitulado A Lei de Estabelecimento de Aniversário e Bandeira de Trump, procura consagrar a data como uma observância nacional para honrar as contribuições de Trump ao país e reconhecer a importância da bandeira dos EUA.

Nascido em 14 de junho de 1946, Trump compartilha seu aniversário com o Dia da Bandeira, que marca o aniversário da adoção da bandeira dos Estados Unidos em 1777. Enquanto o dia da bandeira é observado anualmente, atualmente não é umas férias federais. A conta de Tenney pretende mudar isso, combinando -a com uma homenagem ao legado de Trump.

A legislação também enfatiza a importância do Dia da Bandeira, com Tenney afirmando: “Ao designar o aniversário de Trump e o Dia da Bandeira como um feriado federal, podemos garantir que as contribuições do presidente Trump para a grandeza dos EUA e a importância da bandeira americana sejam alcançadas para sempre em direito. “