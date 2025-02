Secretário de Defesa dos Estados Unidos Pete HegsethObservações sobre guerra em Ucrânia foi recebido com aprovação em Moscou Na quarta -feira.

“As declarações do chefe do Pentágono podem ser um chuveiro frio para (o presidente ucraniano Volodymyr) Zelensky“Disse o chefe do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento Russo, Leonid Slutsky, de acordo com a agência de notícias do estado Tass.

Hegseth havia dito anteriormente em Bruxelas que não era realista esperar que a Ucrânia retorne ao 2014 anterior 2014 fronteiras e também descartou a adesão pós -guerra do país a OTAN.

A avaliação de Hegesh sobre a situação foi “bastante realista”, disse Slutsky, que também é o líder do partido Ultranacionalista LDPR.

As prioridades do novo NÓS O governo permitiu um otimismo cauteloso, disse ele. No entanto, ele rejeitou a proposta que flutua para um Ocidental Força de manutenção da paz para garantir a linha da frente como parte de um acordo de paz negociado.

Mesmo que os Estados Unidos renunciem à participação nessa força, isso só levaria a um congelamento de conflito E uma possível traseira de Kyiv com vingança, disse o alto Ranking Moscou político.

Ele Kremlin Suas demandas máximas de um acordo de paz são anexadas. Isso inclui a rendição do território adicional, além das áreas já capturadas, bem como uma demissão aos membros da OTAN e à renovação da influência de Moscou na política na política Kyiv.