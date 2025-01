A carreira profissional de Myers começou no início dos anos 1970. Ele é mais conhecido por suas colaborações com John Mellincamp e a icônica banda do meio-oeste Roadmaster.

Toby trabalhou em vários formatos, alternando facilmente entre hard rock e pop rock.

A causa da morte do artista foi o câncer – o artista morreu em casa. Toby comemorou seu 75º aniversário no outono.

A funerária de Indiana, que administrou a cerimônia fúnebre, anunciou a saída do músico.