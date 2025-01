O líder bósnio sublinha que o apoio de Türkiye é essencial para o seu país

Denis Becirovicpresidente de Bósnia e HerzegovinaPresidência, elogiou o presidente turco Recep Tayyip Erdogan como um sincero amigo do seu país, destacando a importância do apoio de Ancara a Sarajevo.

Numa entrevista exclusiva à Anadolu, Becirovic descreveu os laços entre Türkiye e a Bósnia e Herzegovina como não apenas políticos e económicos, mas também enraizados em ligações históricas, culturais e espirituais.

Ele disse que os dois países partilham uma relação amigável e cooperativa, com espaço para maior expansão em diversas áreas, incluindo defesa, segurança e comércio.

Referindo-se às reuniões com Erdoğan, disse: “Reunimo-nos várias vezes nos últimos dois anos e discutimos várias questões. Falámos sobre como podemos fortalecer a paz e a estabilidade na região e na Bósnia e Herzegovina.”

“É muito importante que o Presidente Erdoğan, um estadista de classe mundial, apoie a Bósnia e Herzegovina. Ele é um amigo sincero da Bósnia e Herzegovina, como demonstrado pelas suas palavras e ações. Portanto, é extremamente importante para o presidente turco e “Para que Türrkiye apoie uma Bósnia e Herzegovina pacífica, estável, multiétnica e com integridade territorial.”

No plano económico, Becirovic destacou os importantes avanços no comércio entre os dois países nos últimos anos, com a ambiciosa meta de ultrapassar os mil milhões de euros no comércio bilateral.

Ele também enfatizou que as relações entre os dois países poderiam ser ainda mais reforçadas em muitas áreas, incluindo energia e infra-estruturas.

LIGAÇÕES CONOSCO, PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DA UE

Ele destacou a sua intenção de fortalecer e aprofundar alianças com Washington após a posse do presidente eleito Donald Trump.

Reafirmando o apoio dos EUA à independência, soberania e integridade territorial da Bósnia e Herzegovina, o líder bósnio expressou optimismo e declarou: “Espero que a política fundamental dos Estados Unidos em relação à Bósnia e Herzegovina permaneça consistente no próximo período”.

Becirovic sublinhou os perigos das tentativas de redesenhar as fronteiras nos Balcãs e descreveu tais iniciativas como catastróficas. Ele instou as nações da região a priorizarem a melhoria do bem-estar dos seus cidadãos, em vez de perseguirem agendas desestabilizadoras.

Criticou ainda a Sérvia por se intrometer nos assuntos internos da Bósnia e Herzegovina, dizendo: “Testemunhamos o imenso sofrimento causado por tais esforços. Com forças destrutivas que ameaçam a ordem constitucional, a paz e a estabilidade da Bósnia e Herzegovina, é difícil prever o trajetória de “A nossa jornada europeia, no entanto, a nossa adesão à UE terá um impacto significativo no nível de vida dos nossos cidadãos. “O desafio mais premente no processo de integração da Bósnia e Herzegovina na UE continua a ser os persistentes obstáculos políticos internos.”