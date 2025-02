Líder da oposição alemã Friedrich Merz declarou vitória após o seu Democratas Cristãos (CDU/CSU) Ele ganhou quase 29% dos votos nas eleições federais de domingo, garantindo uma clara vantagem sobre outras partes.

“Vencemos essas eleições”, disse Merz aos membros do Jubilante Partido durante um discurso na sede do partido e pediu a seus rivais políticos que excedessem a acalorada campanha eleitoral.

“O mundo não está nos esperando e não está esperando por longas conversas da coalizão. Agora devemos recuperar rapidamente nossa capacidade de agir”, disse o líder conservador. Merz enfatizou que a formação de um governo estável da coalizão rapidamente foi crucial para enfrentar desafios internos, fortalecendo a presença da Alemanha na Europa e reconstruindo a confiança internacional.

De acordo com as últimas projeções do braço emissor público, espera -se que os democratas cristãos ganhem 28,6% dos votos, em comparação com 24% nas eleições federais anteriores em 2021. No entanto, a aliança conservadora CDU/CSU não atingiu o absoluto maioria. necessário para governar sozinho.

O Partido Social Democrata (SPD) do ministro das Relações Exteriores Olaf Scholz enfrentou uma derrota histórica nas eleições, projetada para receber 16,3%, a participação dos votos mais baixos para o centro da esquerda desde 1949.

A alternativa extrema à direita para a Alemanha (AFD) foi criada para obter seu melhor resultado em uma escolha federal, pesquisada em 20,4%. Depois de dobrar sua participação em votos em comparação com as eleições anteriores, ele se tornou a segunda força política mais poderosa do país.

O Partido Verde do Ministro das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, ganhou 12,3% dos votos, com uma queda de 2,4% em comparação com as eleições anteriores em 2021. O Partido Socialista Die Linke fez a maior surpresa da noite da noite do Eleições, ganhando 8,5% dos votos. O apoio do partido aumentou de 3% nas pesquisas há três meses, reforçado por sua campanha prometendo uma oposição mais difícil ao surgimento da AFD.

As opções dos democratas cristãos para formar um governo ainda são claros, já que dois partidos menores, o FDP liberal e o BSW do Pipulista de Esquerda, passam perto do limiar de 5% necessário para entrar no parlamento.

As últimas projeções da emissora pública ARD mostram que ambas as partes ficam um pouco curtas, com o FDP em 4,7% e a BSW em 4,9%. Se nenhum dos partidos atingir o limiar, os democratas cristãos de Merz poderiam formar uma coalizão com os social -democratas. No entanto, se alguma parte entrar no Parlamento, Merz precisará do apoio de várias partes para garantir a maioria do governo.