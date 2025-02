O líder da AAP, Anokh Mittal, contratou os assassinos contratados para matar a esposa; 6 incluindo seu amante preso: Polícia de Ludhiana

Um dia depois que o líder do partido Aam Aadmi (AAP) Anokh Mittal disse que sua esposa foi morta durante um assalto, a polícia de Ludhiana o prendeu na segunda -feira e sua namorada, alegando que eles haviam contratado contratados para realizar o assassinato.

A polícia de Ludhiana disse que prendeu seis pessoas, incluindo Mittal e seu parceiro, enquanto uma pessoa é libertada.

Kuldeep Singh Chahal, comissário de polícia de Ludhiana, disse que a polícia descobriu que Mittal contratou assassinos contratados para matar sua esposa, Lipsi, também conhecida como Manvi, com a ajuda de seu amante.

Segundo Chahal, Mittal concordou em pagar Rs 2,5 lakh aos contratados pelo assassinato. “Eu já havia pago Rs 50.000 como adiantamento, e os restantes Rs 2 lakh foram pagos após a execução do crime”, disse Chahal durante uma entrevista coletiva.

A investigação policial também revelou que essa não foi a primeira tentativa de Mittal de matar sua esposa. “Mittal tentou organizar seu assassinato em duas ocasiões anteriores. A razão por trás do crime foi sua questão extraconjugal, que sua esposa havia descoberto. Temendo a exposição, ele planejou seu assassinato”, explicou Chahal.

A polícia apreendeu o veículo usado no crime e está reunindo evidências. Embora o parceiro de Mittal não estivesse fisicamente presente na cena do crime, acredita -se que ele participou ativamente do planejamento e da conspiração, acrescentou o Comissário.

No domingo, Mittal disse à polícia que ele e sua esposa voltaram para o jantar em um restaurante por volta da meia -noite de 15 de fevereiro. Ele disse que parou o carro perto da Rurka Road, na área de Dehlon, para aliviar quando cinco ou seis pessoas em outro veículo o atacaram com uma barra de ferro e o forçaram a inalar uma substância que o deixou inconsciente.

Mittal, que ingressou no partido Aam Aadmi há três meses, disse que quando recuperou a consciência cerca de 20 minutos depois, viu sua esposa deitada na estrada com ferimentos graves. Ele disse que ela morreu depois de ser levada para o hospital. Ele também disse que os atacantes roubaram o carro e as jóias de sua esposa.