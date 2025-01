O líder da nova administração síria dá as boas-vindas ao enviado especial do Sultão de Omã

Líder de Síriaa nova administração Ahmad Al-Sharaa recebido no sábado Xeque Abdulaziz Al-HinaiO enviado especial do Sultão de Omã lidera uma delegação oficial, informou a agência de notícias estatal SANA.

Sharaa e o Ministro das Relações Exteriores Asaad Al-Shaibani deu as boas-vindas à delegação de Omã na capital, Damasco.

Nenhum detalhe adicional estava imediatamente disponível.

Muitas delegações árabes, regionais e internacionais visitaram Damasco reunir-se com os novos líderes desde a queda do regime de Assad no mês passado.

Bashar al-Assad, líder da Síria durante quase 25 anos, fugiu para Rússia depois que grupos anti-regime assumiram o controle de Damasco em 8 de dezembro, encerrando o governo de décadas de sua família.