O líder da oposição israelense exige a liberação de cativos, diz que ‘o tempo está acabando’

Líder da oposição israelense Yair Lapid Sábado instou o governo a libertar tudo palestino Cativo sob sua custódia “o mais rápido possível”.

As declarações de Lapid chegaram mais tarde Hamas Ele lançou três cativos israelenses, incluindo Alexander (Sasha) Turbanov, Sagui Dekel-Chen e Yair Horn, sob o sexto lote de tratamento de troca com Israel.

“O tempo está acabando”, disse Lapid, acrescentou: “Traga tudo de volta. O mais rápido possível”.

No início do sábado, a ala militar do Hamas nas brigadas de Al-Qassam e a ala militar da jihad islâmica, as brigadas Al-Quds, liberou os cativos israelenses no Oriente Khan YounisGaza do sul.

Em troca, Israel lançou 10 palestinos Prisioneiros Do Banco Ocupado e deve ser liberado para um total de 369 palestinos no sábado.

Um fogo alto acordo Ele entrou em vigor em Gaza em 19 de janeiro, interrompendo a guerra genocida em Israel, que matou mais de 48.200 palestinos, a maioria delas mulheres e crianças, e deixou o enclave em ruínas.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu ordens de prisão para o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa Yoav eles podem para crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Laço.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por sua guerra no enclave.