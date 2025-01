O líder de Bharat Rashtra Samithi, K Kavitha, condena a polícia a acusar os trabalhadores de seu partido em Telangana – Telangana News

O líder de Bharat Rashtra Samithi (BRS), K Kavitha, condenou a carga de latim pela polícia contra os trabalhadores de seu partido durante um evento do governo do estado em Jangaon em Telangana no domingo, qualificando -o como um “ataque desumano” de policiais da polícia que atuou como “ativistas do Congresso”.

Kavitha também exigiu a libertação dos líderes do BRS presos em ações policiais durante a visita do Ministro de Informação e Relações Públicas do estado, Ponguleti Srinivasa Reddy, a Jangaon por ocasião do dia da República.

“O ataque desumano contra ativistas do BRS pela polícia em Ergunta Thanda, distrito de Janagama, é um ato atroz de que a polícia se comporta como ativistas do Congresso e atingiu ativistas do BRS até os ativistas do BRS até sangrar em nome da acusação de Beati”, Kavitha. Postado em X em Telugu.

As tensões explodiram na vila de Erakunta Tanda do distrito de Jangoon quando uma luta entre os trabalhadores do Congresso e BRS explodiu depois que este tentou questionar o governo da Revanth Reddy sobre certas promessas feitas pelo Congresso durante a campanha eleitoral.

Depois que tudo se tornou caos, a polícia voltou-se para Latini-Chare para controlar a situação.

“O governo de domingo será acusado se você questionar a implementação de suas promessas? Ativistas e líderes do BRS não podem ser intimidados com prisões e acusações de latim”, questionou Kavitha.

“O governo do Congresso violou o espírito da Constituição, prendendo o Partido BRS MLA Palla Rajeshwar Reddy no mesmo dia do dia da República. A revogação da liberdade de expressão consagrada na Constituição no mesmo dia em que a Constituição entrou em Força é o culminar do declínio do Congresso “, disse K Kavitha também.

“Eu exijo a liberação imediata dos ativistas do BRS presos juntamente com o MLA”, disse K Kavitha, enquanto exigia medidas rigorosas contra o pessoal da polícia que acusa com os trabalhadores latinos do BRS em “um caminho arbitrário e desumano”.