O líder de facto da Síria, Ahmed Al-Shara, dá entrevista exclusiva a A Haber: O apoio de Türkiye ao povo sírio nunca será esquecido

Ahmed Al Sharao novo líder da Síria, fez as suas primeiras declarações exclusivas à televisão turca em A Haber. Em entrevista com um coordenador de transmissão de notícias Orhan Sali e um correspondente de Haber Sonho AkkusReferiu-se às relações entre a Turquia e a Síria.

Estas são as palavras-chave destacadas por Ahmed Al-Shara durante a entrevista exclusiva:

Uma nova era começa na Síria

“Faz pouco tempo que entramos Damasco. Como sabem, o regime de Assad massacrou muitas pessoas e prejudicou o povo sírio. A Síria enfrentou a ameaça de divisão devido às intervenções ocidentais. Queremos morar com ele povo curdo no quadro da igualdade dos cidadãos. Prevenir o derramamento de sangue e tratar todos igualmente é a nossa principal prioridade. Portanto, acreditamos que todas as armas deveriam estar sob controle estatal. Caso contrário, certifique-se segurança e estabilidade não será possível. Não aceitamos grupos armados estrangeiros, especialmente aqueles que ameaçam um país como Türkiye, que acolheu sírios.

Nossa estratégia antiterrorista

Para evitar derramamento de sangue, manifestámos a nossa vontade de entabular um diálogo com o YPG/PKK. O nosso objectivo é resolver os problemas entre as tribos árabes e curdas a leste do Eufrates em cooperação com Ancara. Türkiye está acompanhando de perto este assunto e nos apoiando. A Síria está pronta para todas as formas de cooperação para garantir a segurança da fronteira da Turquia.

“Se o YPG/PKK não se desarmar, a divisão será inevitável”

Sim, se o YPG/PKK não depor as armas, o risco de divisão da Síria persistirá. No entanto, queremos explorar todas as vias diplomáticas e dar tempo para uma solução pacífica. SíriaA integridade territorial da Rússia é uma linha vermelha para nós.

Apoio Internacional

Daesh (ISIS) rejeita todas as soluções propostas. Enviamos uma carta aberta aos países e grupos que apoiam a YPG/PKK. Esperamos assistência de todas as nações para combater o terrorismo. Neste sentido, também podemos procurar o apoio da Türkiye. O apoio de Türkiye ao povo sírio nunca será esquecido.

Cooperação com os Estados Unidos

Não queremos uma guerra com Israel ou qualquer outro país. Nós condenamos Israela sua postura agressiva e exigem a sua retirada dos territórios ocupados. O povo sírio suportou grandes dificuldades e procura agora a paz. esperamos pelo EUA “Revogue as sanções à Síria e coopere conosco.”