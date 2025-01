O líder do BRS apresenta uma queixa contra o primeiro -ministro Revanth Reddy sobre o cancelamento da fórmula E – Telangana News

Uma queixa formal foi apresentada contra o primeiro -ministro de Telangana, um REVANTH REDDY que alega uma violação de confiança. O oficial aposentado da IPS e um Bharat Rashtra Samithi (BRS) rs Praveen Kumar, da raça da Fórmula E em Hyderabad.

De acordo com a denúncia, Hyderabad se posicionou como um centro global de mobilização eletrônica e inovação sustentável, organizando sua primeira carreira de Fórmula E em fevereiro de 2023. O evento, parte de um acordo de várias temporadas, gerou aproximadamente US $ 83 milhões em renda e o potencial de Telangana foi exibido no cenário internacional.

No entanto, sob a administração do primeiro -ministro Revanth Reddy, os eventos subsequentes da Fórmula E foram cancelados unilateralmente, supostamente sem especialistas em consultoria, o gabinete ou a assembléia estadual. Essa decisão, disse que o demandante levou a uma perda financeira de Rs 55 milhões de rúpias, já pagas como parte do contrato e uma reputação enevoada por Telangana no cenário global.

Kumar argumentou que essa ação surgiu da vingança política, com o objetivo de minar as iniciativas introduzidas pelo governo anterior do BRS. Ele também destacou o contraste acentuado com outros estados, como Uttar Pradesh e Gujarat, que estavam investindo fortemente em eventos internacionais semelhantes para aumentar suas economias e posição global.

O ex -funcionário da IPS solicitou uma investigação detalhada sobre a suposta conspiração e solicitou procedimentos criminais contra o primeiro -ministro por causar danos financeiros e quebra de confiança do público.

O governo de Telangana ainda não havia emitido uma resposta oficial às acusações.