O líder do BRS, KT Rama Rao, ignora a investigação da ACB no caso da Fórmula E, alega vingança política – Telangana News

O presidente em exercício de Bharat Rashtra Samithi (BRS), KT Rama Rao (KTR), pulou na segunda-feira no interrogatório do Telangana Anti-Corruption Bureau (ACB) depois que lhe foi negada permissão para que seu advogado estivesse presente durante a investigação. O questionamento estava relacionado a supostas irregularidades financeiras na organização da corrida de Fórmula E em Hyderabad, em 2023.

KTR chegou à sede da ACB por volta das 10h, mas foi impedido de entrar pela polícia devido às objeções da polícia à presença de seu advogado. O líder do BRS prestou depoimento por escrito a um funcionário da ACB fora do escritório e saiu sem participar da investigação.

Em declarações aos meios de comunicação social, KTR insistiu no seu direito a representação legal, manifestando preocupação com a possível manipulação das suas declarações. Ele também alegou que a investigação foi influenciada politicamente, alegando que a ACB estava agindo sob instruções dos líderes do Congresso, incluindo o ministro-chefe de Telangana, Revanth Reddy.

A ACB convocou a KTR para fornecer informações e documentos relacionados com alegações de apropriação indébita de 55 milhões de rupias durante o governo anterior do BRS. Na sua declaração, KTR solicitou que a investigação fosse adiada enquanto se aguarda uma decisão do Tribunal Superior, acrescentando que cooperaria plenamente com a investigação, exercendo os seus direitos legais.

A parlamentar do Congresso Chamala Kiran Kumar Reddy criticou os comentários do KTR e instou-o a cooperar de forma responsável com a investigação. Enquanto isso, KTR está programado para comparecer perante a Diretoria de Execução (ED) em 7 de janeiro para mais interrogatórios sobre o caso.

KTR, numa entrevista exclusiva ao India Today, alegou que prevê que o ACB possa realizar incursões na sua residência e plantar provas contra ele. No entanto, sua equipe confirmou que nenhum ataque desse tipo ocorreu até agora.