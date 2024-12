O líder do Congresso, Okram Ibobi Singh, ataca o estado e o Centro pela forma como lidaram com a crise de Manipur

O ex-ministro-chefe de Manipur, Okram Ibobi Singh, expressou na terça-feira decepção e descontentamento com o fracasso dos governos central e estadual em resolver a disputa de Manipur, dizendo que a Assembleia estadual deveria se reunir o mais rápido possível e discutir a questão.

“Hoje termina o ano civil e ainda assim a assembleia não foi convocada”, disse Ibobi Singh, apelando a debates para resolver o conflito sobre a violência étnica que assola o Estado desde Maio de 2023.

“Isto não pode ser discutido em reuniões”, disse o líder do Partido Legislativo do Congresso, Ibobi Sing, durante uma conferência de imprensa em Imphal, na terça-feira. Ele expressou frustração com o tratamento da crise prolongada em Manipur.

“É muito lamentável dizer que o governo central ainda é incapaz de resolver o conflito de Manipur. Não teria demorado tanto se tivesse acontecido em qualquer outro estado da Índia”, disse ele, acrescentando que o governo estadual também não prestou atenção às exigências de convocação da sessão da Assembleia.

O líder do Congresso também destacou que o seu partido apelou repetidamente à convocação de uma sessão da Assembleia para abordar questões críticas que afectam Manipur. A Assembleia estadual é a única plataforma adequada para discutir e encontrar soluções para a crise actual, sublinhou.

No entanto, apesar de ter apresentado um memorando ao Governador, Ministro-Chefe e Presidente da Assembleia, acrescentou.

Ele questionou que se Karnataka pode realizar quatro sessões da Assembleia num ano, por que Manipur não pode fazê-lo?

“Durante o período do Congresso, a situação da lei e da ordem não era necessária para novas sessões da Assembleia”, respondeu Ibobi quando questionado sobre duas sessões durante o seu reinado como Ministro-Chefe de Manipur.

O ex-ministro-chefe também alertou sobre possíveis distúrbios se o governo demorasse mais para resolver a questão e ignorasse as reclamações públicas. “As pessoas poderão perder a confiança no governo e chegar a um ponto de ruptura, e as forças de segurança poderão enfrentar dificuldades na manutenção da lei e da ordem.