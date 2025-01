O presidente da Síria, para o período de transição, foi anunciado pelo líder do grupo Khayyat Tahrir al-Shash, o verdadeiro líder da terra Ahmed al-Sharaa. Isso foi anunciado pelo comandante da coalizão rebelde Hassan Abdel Gani, transferências Agência de notícias síria Sana.

Al-Sharaa também estará envolvido na formação de um conselho legislativo temporário que atuará antes da adoção da constituição do novo país.

Além disso, as novas autoridades sírias rejeitaram o Exército e os Serviços de Segurança – surgirá uma nova estrutura que garantirá a segurança dos cidadãos.

Também foi anunciada uma carta de dissolução do renascimento socialista árabe (BAAs), que chegou ao poder na Síria em 1963. Desde 2000, seu secretário -General é Bashar al -Assad.

No início de dezembro de 2024. Militantes islâmicos, oposição ao governo do presidente sírio Bashar al -Assad, entrou em Damasco e tomou o poder no país. Assad escapou e se refugiou em Moscou, o que lhe proporcionou asilo. A oposição Assad foi liderada pelo grupo Khayyat Tahrir al-Sham.

